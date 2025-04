Liberoquotidiano.it - Giovannelli e Lexsential nella joint venture BMG Aesthetic

e Associati ha assistito BMG Pharma S.p.A.con Kelipe S.r.l. e Stefano Farina, quest'ultimi assistiti da, per la costituzione del veicolo BMGS.r.l., societàquale BMG Pharma ha conferito un ramo d'azienda composto, tra le altre cose, da dispositivi medici iniettabili in via di sviluppo, basati sulla tecnologia brevettata Hyaluromimethic®, attinenti principalmente all'area della medicina estetica. L'obiettivo di BMGsarà l'ampliamento della pipeline di tali prodotti destinati alla commercializzazione a livello mondiale.e Associati ha assistito BMG Pharma S.p.A. in tutti gli aspetti dell'operazione con un team guidato dal partner Alessandroassistito dal senior associate Matteo Bruni e dall'associate Filippo Noci, che hanno curato gli aspetti corporate e dal partner Eugenio Romita e dal senior associate Matteo Giacomelli che hanno curato gli aspetti fiscali.