Giovani Ribelli | Il Debutto dei The Foolz con il Loro Primo EP

Foolz ha rilasciato il suo attesissimo Primo EP intitolato Giovani Ribelli. Il gruppo, già noto al grande pubblico per la sua partecipazione all'ultima edizione di X-Factor nel team di Jake La Furia, è pronto a conquistare ancora una volta il cuore dei fan con un sound che miscela influenze di diversi generi musicali.Un EP Energetico e AutenticoGiovani Ribelli è composto da quattro tracce energiche e autentiche che spaziano tra indie, pop, rock, rap ed elettronica, raccontando storie di vita quotidiana e catturando l'essenza della generazione Z. Il Primo singolo estratto dall'EP, Sophia Loren, ha anticipato l'uscita del progetto, presentando il carattere eclettico della band."Questo EP rappresenta per noi un nuovo inizio," commentano i membri della band.

