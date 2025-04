Avellinotoday.it - Giovane si ribalta in auto a Mirabella Eclano: ferito in modo lieve

Leggi su Avellinotoday.it

Unè rimasto, fortunatamente in maniera non grave, a seguito di un incidente stradale verificatosi in località Passo di. L’episodio ha avuto luogo lungo via Nazionale, arteria tristemente nota per essere stata, circa un anno fa, teatro di una tragedia in cui.