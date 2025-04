Giornate Nazionali di Prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso | 5 6 e 7 Aprile 2025

Aprile, tornano le Giornate Nazionali di Prevenzione che portano, in 70 città di 18 regioni italiane, gli infopoint della campagna di Terre des Hommes NONSCUOTERLO! per spiegare cos'è la Shaken Baby Syndrome, cioè la Sindrome del Bambino Scosso, e come prevenirla. Per l'occasione anche il grattacielo Pirelli a Milano, la Mole Antonelliana a Torino e l'Istituto degli Innocenti di Firenze, verranno illuminati.

