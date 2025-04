Giornata mondiale della salute il Wwf lancia la Primavera delle Oasi | centinaia di eventi in 7 weekend

Il benessere psichico e relazionale, non meno importante di quello fisico, sembra risentire in modo favorevole della frequentazione di spazi verdi e naturali. Il contatto con ambienti naturali, infatti, combinato a una minore esposizione agli eventi stressanti tipici della vita cittadina, favorisce la rigenerazione fisica e psichica e migliora di conseguenza la salute mentale. Stare in Natura aiuta ad abbassare gli ormoni dello stress, a ritrovare pace e serenità e rinforzare il sistema immunitario. Secondo la ricerca dell'Oms, nel mondo una persona su 8 è affetta da un disturbo mentale (300 milioni di persone con disturbi d'ansia, di cui 58 milioni di bambini e adolescenti, 280 milioni con depressione, di cui 23 milioni di bambini e adolescenti). Secondo alcune ricerche, nelle zone dove gli spazi verdi sono al di sotto di limiti consigliati si registra il 50% di rischio in più di sviluppare disturbi mentali come depressione, ansia e abuso di sostanze nel lungo periodo.

