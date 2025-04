Giornata della Sanità Mattarella | Qualità servizi importante per contrastare denatalità

della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato in occasione della Giornata Mondiale della Sanità. "Tutelare il diritto alla salute sin dalla nascita è condizione imprescindibile per garantire un futuro a tutti i cittadini, riconoscendo che il benessere di ogni individuo contribuisce alla vitalità della comunità”. L’obiettivo, ha aggiunto poi il capo di Stato, è quello di migliorare l’accesso alle cure prenatali, formare operatori sanitari qualificati e provvedere a infrastrutture efficienti ai neonati. Queste misure al fine di “promuovere un ciclo virtuoso, dando la possibilità ai bambini di crescere in una società prospera e dinamica”. Tg24.sky.it - Giornata della Sanità, Mattarella: "Qualità servizi importante per contrastare denatalità" Leggi su Tg24.sky.it Il Paese deve concentrarsi sulla salute delle madri e dei neonati, per assicurare “un inizio sano, un futuro pieno di speranza". Così il presidenteRepubblica Sergioha parlato in occasioneMondiale. "Tutelare il diritto alla salute sin dalla nascita è condizione imprescindibile per garantire un futuro a tutti i cittadini, riconoscendo che il benessere di ogni individuo contribuisce alla vitalitàcomunità”. L’obiettivo, ha aggiunto poi il capo di Stato, è quello di migliorare l’accesso alle cure prenatali, formare operatori sanitari qualificati e provvedere a infrastrutture efficienti ai neonati. Queste misure al fine di “promuovere un ciclo virtuoso, dando la possibilità ai bambini di crescere in una società prospera e dinamica”.

