Ilfattoquotidiano.it - Giornata della salute, l’appello: “800 miliardi in armi? Servivano alla sanità. Il sistema sta diventando come in Usa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 7 aprile si celebra lamondiale. Una ricorrenza annuale, istituita 75 anni fa dall’Organizzazione mondiale, per promuovere lae il benesserepopolazione, e sensibilizzare sui temi collegati. Da circa dieci anni, a fianco di questa ricorrenza, si celebra anche laeuropea contro la commercializzazione. In questo caso l’obiettivo è ribadire l’aspetto collettivo e sociale, opponendosiprivatizzazione dei servizi. La Rete europea “Lanon è in vendita”, attraverso i diversi gruppi nazionali che la compongono, si mobilita per ricordare che le persone hanno il diritto di non essere trattateclienti,semplici consumatori che accedono al mercatoin base al loro reddito.