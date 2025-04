Giornata della salute la Società di Neonatologia | Investire sui primi 1000 giorni di vita

salute e la sopravvivenza materna e neonatale, “Healthy beginnings, hopeful futures”, è questo il tema scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la Giornata Mondiale della salute 2025, che si celebra il 7 aprile. “Sono tante le evidenze scientifiche che confermano come ci sia un continuum, dal concepimento ai mille giorni (i primi due anni di vita), che condiziona la salute a lungo termine dell’essere umano. È proprio in questo periodo che si compiono le trasformazioni più grandi dell’intera vita”, afferma il Prof. Massimo Agosti presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN). “È ampiamente dimostrato come il piccolo attui una comunicazione continua con la mamma sin dalle prime settimane di gestazione, una vera e propria simbiosi fisica e relazionale, che si instaura fin dall’inizio della gravidanza. Lanazione.it - Giornata della salute, la Società di Neonatologia: “Investire sui primi 1000 giorni di vita” Leggi su Lanazione.it Firenze, 7 aprile 2025 - Migliorare lae la sopravvivenza materna e neonatale, “Healthy beginnings, hopeful futures”, è questo il tema scelto dall’Organizzazione MondialeSanità (OMS) per laMondiale2025, che si celebra il 7 aprile. “Sono tante le evidenze scientifiche che confermano come ci sia un continuum, dal concepimento ai mille(idue anni di), che condiziona laa lungo termine dell’essere umano. È proprio in questo periodo che si compiono le trasformazioni più grandi dell’intera”, afferma il Prof. Massimo Agosti presidenteItaliana di(SIN). “È ampiamente dimostrato come il piccolo attui una comunicazione continua con la mamma sin dalle prime settimane di gestazione, una vera e propria simbiosi fisica e relazionale, che si instaura fin dall’iniziogravidanza.

Giornata della salute, la Società di Neonatologia: “Investire sui primi 1000 giorni di vita” - Dai veicoli parte l’allarme alla polizia. Finale drammatico per la movida del sabato, a due passi dal parcheggio coperto di Sant’Agostino. Al suono delle sirene scatta la fuga, i 20 giovani si ... (msn.com)

Giornata mondiale della salute: i modi per costruirla (bene) fin dalla prima infanzia - I comportamenti salutari acquisiti da piccoli si riflettono sull’intero arco della vita, generando benefici per la persona e per la collettività. Gli esperti della Società italiana di pediatria spiega ... (msn.com)

Giornata Mondiale della Salute, le nuove priorità: “Passare dalla cura alla prevenzione” - Longevità sana, stile di vita e nuove frontiere tecnologiche contro e malattie. Nasce il concetto ‘One Health’. Ne parliamo con Lorenzo Dagna, primario del San Raffaele di Milano ... (msn.com)