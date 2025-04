Metropolitanmagazine.it - Giorgia Trasselli, chi è la tata di Casa Vianello e attrice di Fosca Innocenti

dopo aver studiato recitazione al Teatro Stabile di Roma, si è dedicata allo studio della danza e del movimento scenico con Gabriella Milachié, Roy Bosier e Angelo Corty. Ha, poi, frequentato altri corsi di recitazione e di canto con il maestro Dimitri Nicolau. Nel 1988, arriva il ruolo che rende popolarissima, quello dellanella sitcom. Impicciona e alleata storica di Sandra, che la ribattezza “Tatina”, la donna è la nemica giurata di Raimondo, sempre pronta a guastargli i piani quando l’uomo cerca (senza successo) di sedurre le avvenenti vicine di. Per questo motivo, l’uomo la “maltrat” e la prende in giro, motivo per cui spesso si offende e minaccia di licenziarsi, ma le suppliche affettuose di Sandra le fanno sempre cambiare idea.