Giorgia Rossi il contrario | il gelo con Ranieri | Video

La gaffe disu Dazn non è passata inosservata. La conduttrice romana è stata protagonista di una svista mentre intervistava l'allenatore della Roma, Claudio, dopo il pari tra i gialloe la Juve per 1-1. "E pensare che quando arrivò era a due punti dal terzo posto.", le parole della giornalista che si è accorta subito di aver commesso un errore clamoroso. E, col sorriso sulle labbra gli ha risposto subito: "Veramente era il. semmai dal terzultimo”. Per poi scherzare sulla figura del commentatore tv: “Se rinasco voglio essere come voi, vedo che lì vi divertite.”. Poiha avuto uno scambio di battute con Gigi Buffon, presente in studio come ex della sfida e che gli ha parlato in ottica futuro: "Perché mai fare un passo indietro alla luce dei risultati ottenuti?”, le parole del portiere all'allenatore, che lascerà la panchina per sedersi in società.