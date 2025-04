Giorgia Meloni alla Casa Bianca il 16 aprile la conferma del governo | Tratterà lei con Trump per un’Europa senza leader

Trump entro la settimana prossima per comprendere se ci sia margine per negoziare. Sono questi i due punti fermi fissati dalla premier Giorgia Meloni nella riunione della task force sulle tariffe. Un incontro, quello a Palazzo Chigi, durato circa un’ora e mezza e che ha riunito attorno allo stesso tavolo i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e i ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti, delle Imprese Adolfo Urso, dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e degli Affari europei Tommaso Foti. La strada tracciata dal governo per affrontare il problema dei dazi, che sta facendo sprofondare le Borse di tutto il mondo e che rischia di inficiare pesantemente sull’economia italiana, è così suddivisa su due fronti. Leggi su Open.online Rilanciare le imprese italiane su un mercato stravolto dai dazi americani e parlare faccia a faccia con il presidente statunitense Donaldentro la settimana prossima per comprendere se ci sia margine per negoziare. Sono questi i due punti fermi fissati dpremiernella riunione della task force sulle tariffe. Un incontro, quello a Palazzo Chigi, durato circa un’ora e mezza e che ha riunito attorno allo stesso tavolo i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e i ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti, delle Imprese Adolfo Urso, dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e degli Affari europei Tommaso Foti. La strada tracciata dalper affrontare il problema dei dazi, che sta facendo sprofondare le Borse di tutto il mondo e che rischia di inficiare pesantemente sull’economia italiana, è così suddivisa su due fronti.

