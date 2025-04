Giochi e uova di Pasqua alla Pediatria donati dal Pettirosso e dagli Amici del Suffragio

Pediatria del Policlinico. Portiamo un sorriso ai bimbi in ospedale: Giochi e uova di Pasqua per i piccoli pazienti questo il titolo dell’iniziativa voluta dal Centro Fauna Selvatica “IL. Modenatoday.it - Giochi e uova di Pasqua alla Pediatria donati dal Pettirosso e dagli Amici del Suffragio Leggi su Modenatoday.it Sono venuti sabato scorso, il 5 aprile e hanno portato un po’ di gioia ai bambini ricoverati nella Degenzadel Policlinico. Portiamo un sorriso ai bimbi in ospedale:diper i piccoli pazienti questo il titolo dell’iniziativa voluta dal Centro Fauna Selvatica “IL.

PETTIROSSO IN PEDIATRIA, GIOCHI E UOVA DI PASQUA PER I PICCOLI PAZIENTI - Nel video l’intervista a Piero Milani, Responsabile Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso Hanno portato gioia e spensieratezza ai piccoli pazienti del Policlinico. In occasione dell’arrivo della Pasqua ... (tvqui.it)

