Gioca con lo smartwatch bimbo di 4 anni fa 70 telefonate a 118 e 112

bimbo di 4 anni Gioca con lo smartwatch mentre è all'asilo e manda in tilt le centrali operative del Suem e dei carabinieri di Treviso, facendo 70 chiamate mute a 112 e 118 in meno di un'ora. E' accaduto venerdì scorso come riporta la Tribuna di Treviso. Solo con grande pazienza, all'ennesima chiamata, .L'articolo Gioca con lo smartwatch, bimbo di 4 anni fa 70 telefonate a 118 e 112 proviene da Webmagazine24.

