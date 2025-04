Giappone la Chiesa dell’unificazione presenta ricorso contro il suo scioglimento

Chiesa dell’unificazione, conosciuta anche come setta di Moon, ha annunciato di aver presentato ricorso contro la decisione di un tribunale di scioglierla in seguito all’assassinio dell’ex primo ministro Shinz? Abe. Leggi Internazionale.it - Giappone, la Chiesa dell’unificazione presenta ricorso contro il suo scioglimento Leggi su Internazionale.it Il 7 aprile la, conosciuta anche come setta di Moon, ha annunciato di avertola decisione di un tribunale di scioglierla in seguito all’assassinio dell’ex primo ministro Shinz? Abe. Leggi

Che cos'è la Chiesa dell'Unificazione cui la madre dell'assassino di Abe aveva donato i suoi beni. Ne parlano su altre fonti

Il Giappone ordina lo scioglimento della setta del reverendo Moon. L’inchiesta dopo la morte di Abe - TOKYO - Oggi un tribunale ha ordinato lo scioglimento della setta della Chiesa dell'Unificazione in Giappone. La Chiesa ha dichiarato che sta valutando un ricorso immediato contro la revoca del ... (repubblica.it)

Un tribunale giapponese ha imposto lo scioglimento della Chiesa dell’Unificazione - Un tribunale giapponese ha revocato lo status di ente religioso alla Chiesa dell’Unificazione, un’influente organizzazione accusata di manipolare i propri fedeli, anche per ottenere da loro ingenti do ... (ilpost.it)

Il tribunale di Tokyo scioglie la Chiesa dell'Unificazione - Il movimento, che potrà comunque continuare a operare in Giappone, ha annunciato ... lo scioglimento come ente riconosicuto della Chiesa dell’Unificazione, nota come “Federazione delle ... (asianews.it)