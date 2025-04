Giappone e crisi del riso chicchi all’asta | prezzi alle stelle

Giappone il riso è ovunque, quasi in ogni piatto, dal sushi ai dolci. In un Paese che è la quarta più grande economia al mondo, con una popolazione di 124 milioni di persone, ci sono ben sei modi per descrivere il riso, da quello decorticato fino a quello pronto da consumare.

Giappone e crisi del riso, chicchi all'asta: prezzi alle stelle - In Giappone sono arrivati a mettere all'asta sacchi di riso delle riserve d'emergenza, da usare in caso di carestie o disastri naturali. Non era mai accaduto nella storia del Paese, evidenziano i ... (msn.com)

I motivi della crisi del riso in Giappone, tra proteste e prezzi alle stelle - Nel 2024 il Giappone ha affrontato una carenza di oltre 200 mila tonnellate del suo cereale di base, il riso. Ecco cosa c'è dietro la ... (msn.com)

La Crisi del Riso in Giappone: Cause e Implicazioni - La recente crisi del riso in Giappone ha portato il governo a prendere misure senza precedenti per stabilizzare il mercato. L’asta di emergenza delle scorte di riso è stata una risposta alla forte ... (foodmakers.it)