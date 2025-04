Giallo a Clusone | auto brucia in strada nell’abitacolo trovato un cadavere

Clusone, 7 aprile 2025 – Macabra scoperta nelle prime ore di questa giornata, lunedì 7 aprile, da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo. I pompieri, chiamati da un passante che si era accorto di un’auto che bruciava lungo via Brescia, dopo aver domato le fiamme, hanno scoperto all’interno dell’abitacolo un cadavere carbonizzato. L’intervento L’allarme è scattato verso le 3 di notte. Un testimone ha telefonato al centralino dei vigili del fuoco, segnalando una vettura avvolta dalle fiamme in via Brescia, la strada che dalla cittadina della Val Seriana, nota anche località di villeggiatura, porta a San Lorenzo di Rovetta, altro centro di mezza montagna dell’alta valle. La squadra si è precipitata sul posto, trovando l’auto che ancora bruciava. Dopo aver lavorato d’idranti, una volta spente le fiamme, i pompieri si sono avvicinati all’auto, con l’intento di metterla in sicurezza e spostarla dalla strada. Ilgiorno.it - Giallo a Clusone: auto brucia in strada, nell’abitacolo trovato un cadavere Leggi su Ilgiorno.it , 7 aprile 2025 – Macabra scoperta nelle prime ore di questa giornata, lunedì 7 aprile, da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo. I pompieri, chiamati da un passante che si era accorto di un’cheva lungo via Brescia, dopo aver domato le fiamme, hanno scoperto all’interno dell’abitacolo uncarbonizzato. L’intervento L’allarme è scattato verso le 3 di notte. Un testimone ha telefonato al centralino dei vigili del fuoco, segnalando una vettura avvolta dalle fiamme in via Brescia, lache dalla cittadina della Val Seriana, nota anche località di villeggiatura, porta a San Lorenzo di Rovetta, altro centro di mezza montagna dell’alta valle. La squadra si è precipitata sul posto, trovando l’che ancorava. Dopo aver lavorato d’idranti, una volta spente le fiamme, i pompieri si sono avvicinati all’, con l’intento di metterla in sicurezza e spostarla dalla

Giallo a Clusone: auto brucia in strada, nell’abitacolo trovato un cadavere - Indagini dei carabinieri in corso, dopo la chiamata dei vigili del fuoco che hanno fatto la macabra scoperta al termine del loro intervento. Identità da accertare, non si esclude alcuna pista ... (ilgiorno.it)

Un morto carbonizzato in un’auto a Clusone, strada chiusa - NELLA NOTTE. Una persona è morta carabonizzata all’interno di un’auto, nella notte a Clusone. È successo in via Brescia poco dopo le 3 del mattino. Indagini in corso dei carabinieri. (ecodibergamo.it)

Auto in fiamme nella notte a Clusone, trovato un cadavere al suo interno: strada chiusa per accertamenti - Questa notte un'automobile ha preso fuoco a Clusone, in provincia di Bergamo, e nell'incendio sarebbe morta una persona la cui identità rimane per il momento ignota . L'incidente è avvenuto nella ... (fanpage.it)