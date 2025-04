361magazine.com - GialappaShow: il volto femminile della puntata del 7 aprile 2025

In onda su TV8Sarà la “Divina” Federica Pellegrini, la più grande nuotatrice italiana di sempre, ad affiancare il Mago Forest alla conduzionesecondadi. L’appuntamento è per lunedì 7alle 20.30 in prima visione assoluta su TV8, in simulcast anche su Sky e in streaming su NOW.Il programma, firmato dalla Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci e prodotto da Banijay Italia, torna con il suo mix inconfondibile di comicità, parodie e sketch esilaranti.Ad aprire la, Miriam alias Brenda Lodigiani, che suona il citofono insieme a Dargen D’Amico. Max Giusti si cimenta con due imitazioni d’effetto: lo chef Antonino Cannavacciuolo e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Giulia Vecchio porta in scena prima Milly Carlucci e poi Monica Setta, mentre Toni Bonji torna nei panni dell’“Annunciatore – Demotivatore” con la rubrica “C’è un messaggio per te”.