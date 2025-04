Ghiviborgo supera Follonica Gavorrano 2-0 e sale al terzo posto in classifica

Follonica Gavorrano0Ghiviborgo2 Follonica Gavorrano: Antonini, Morelli (40’ st Giustarini), Pignat, Matteucci, Masini, Kondaj, Tatti (40’ st Gianneschi), Lo Sicco, Marino (27’ st Zona), Bramante (44’ st Souare), Arrighini (15’ st Pino). All.: Masi. Ghiviborgo: Bonifacio, Barbera, Campani, Bura, Petruzzi Lopez, Conti, Fischer (47’ st Coppola), Giannini, Noccioli (40’ st Signorini), Larhrib, Gori. All.: Bellazzini. Arbitro: Aurialo di Rossano. Reti: 35’ st Gori, 49’ st Coppola. Gavorrano - Il Ghiviborgo passa 2-0 sul campo del Follonica Gavorrano e sale al terzo posto in classifica, agganciando il Seravezza. La formazione di Bellazzini esce fuori alla distanza, vincendo la partita negli ultimi dieci minuti. Il primo tiro in porta della gara arriva al 15’, quando Lo Sicco guadagna un calcio di punizione dal limite. Sport.quotidiano.net - Ghiviborgo supera Follonica Gavorrano 2-0 e sale al terzo posto in classifica Leggi su Sport.quotidiano.net : Antonini, Morelli (40’ st Giustarini), Pignat, Matteucci, Masini, Kondaj, Tatti (40’ st Gianneschi), Lo Sicco, Marino (27’ st Zona), Bramante (44’ st Souare), Arrighini (15’ st Pino). All.: Masi.: Bonifacio, Barbera, Campani, Bura, Petruzzi Lopez, Conti, Fischer (47’ st Coppola), Giannini, Noccioli (40’ st Signorini), Larhrib, Gori. All.: Bellazzini. Arbitro: Aurialo di Rossano. Reti: 35’ st Gori, 49’ st Coppola.- Ilpassa 2-0 sul campo delalin, agganciando il Seravezza. La formazione di Bellazzini esce fuori alla distanza, vincendo la partita negli ultimi dieci minuti. Il primo tiro in porta della gara arriva al 15’, quando Lo Sicco guadagna un calcio di punizione dal limite.

