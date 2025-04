Ghigo Renzulli porta Dizzy in tour | a Napoli live al Teatro Bolivar il 10 aprile

Ghigo Renzulli torna con un nuovo album che è molto più di una semplice pubblicazione discografica: è un manifesto, un'esperienza sensoriale, una dichiarazione d'identità. Si intitola "Dizzy" – parola che in inglese significa "vertiginoso" – e sarà disponibile dal 29 novembre 2024 in CD e vinile, mentre dal 6 dicembre approderà su tutte le piattaforme digitali, proprio nel giorno del 44° anniversario del primo concerto dei Litfiba.

L'uscita dell'album sarà seguita da un tour di presentazione che prenderà il via nel 2025 con sei tappe in tutta Italia. Tra queste, la data napoletana del 10 aprile al Teatro Bolivar, un'occasione unica per vivere dal vivo l'intensità di questo nuovo progetto strumentale. Le altre date sono:

1° febbraio – Alchemica, Bologna
6 febbraio – Defrag, Roma
8 febbraio – Legend, Milano
17 aprile – Druso, Bergamo
18 aprile – Santomato live Club, Pistoia

"Dizzy" è il secondo capitolo del progetto NoVox, nato per dare voce agli strumenti, senza la necessità di parole.

