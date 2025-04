Quotidiano.net - Germania, la ministra dell’Interno invita le scuole: Preparate i giovani alla guerra

Roma, 7 aprile 2025 - Lasi prepara, e non solo riarmandosi sulla scia della minaccia russa, ma anche pensando ai civili. Così ladell'Interno tedesca Nancy Faeser è arrivata a chiedere che inellesiano prontie alle emergenze che ne deriveranno. In, davanti al rischio che l'esercito di Putin non si fermi a Kiev, la parola riarmo non è più tabù e la Bundestag a marzo ha approvato diverse centinaia di miliardi di euro per rinforzare la Difesa militare, modificando anche le regole costituzionali di bilancio. Anche la Bundeswehr, l'esercito tedesco, è sempre più presente, anche numericamente, nelle esercitazioni Nato e nelle missioni nei Paesi vicini, vedi la sua base permanente fuori dai confini in Lituania, la prima dopo SecondaMondiale, dove sono di stazza 5mila uomini della 45ª Brigata Corazzata.