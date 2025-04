It.insideover.com - Georgescu e Le Pen a confronto: eliminare l’avversario politico non sempre conviene

Il recente “affaire des assistants parlementaires” ha scosso la Francia: Marine Le Pen, storica leader del partito di destra Rassemblement National, è stata riconosciuta colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici per un danno da 474.000 euro, per cui, oltre a una multa del valore di 100.000 euro, è stata condannata a quattro anni di carcere (di cui due da scontare con braccialetto elettronico) ma, soprattutto, è stata condannata anche a cinque anni di ineleggibilità. La sua partecipazione alle elezioni presidenziali francesi del 2027, allo scadere del mandato di Macron, è dunque ufficialmente fuori discussione. Ma mentre leader politici e partiti di tutto il mondo si scagliano contro Marine Le Pen o – come nel caso di Trump e Musk – ne prendono le difese, a colpire, ancora una volta, è il tempismo con cui un leadereuropeo viene di fatto messo “fuori dai giochi”.