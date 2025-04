George Simion | Modello Meloni per la mia Romania

Laverita.info - George Simion: «Modello Meloni per la mia Romania» Leggi su Laverita.info Il candidato presidente conservatore: «Giorgia dimostra che difendere la sovranità non significa isolarsi. Il voto annullato qui a Bucarest è un segnale d’allarme democratico per tutta l’Europa, lo si è visto pure con la Le Pen».

George Simion: «Modello Meloni per la mia Romania». Romania, c'è già un nuovo leader: George Simion prende il testimone. È l'alleato di Meloni in Europa. In Romania i conservatori accrescono il proprio consenso. Per il leader di AUR, George Simion "Giorgia Meloni è un modello.". Da Meloni a Musk: perché l'estrema destra tifa per Georgescu e cosa succede in Romania. Leader ultradestra in Romania: "Siamo con Trump e Meloni", domani si vota. Presidenziali in Romania, l'ultra destra ci spera.

