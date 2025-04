Genova in porto arrivano borse scarpe e tessuti falsi per un' alta moda low cost indagate 20 persone

Genova e dai reparti antifrode dell’agenzia d Ilgiornaleditalia.it - Genova, in porto arrivano borse, scarpe e tessuti falsi per un'alta moda low cost, indagate 20 persone Leggi su Ilgiornaleditalia.it La merce sequestrata dalla finanza avrebbe consentito alle organizzazioni criminali coinvolte di ottenere guadagni superiori ai sei milioni di euro Un’operazione congiunta condotta dai finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza die dai reparti antifrode dell’agenzia d

“Il porto di Genova si è rivelato non adatto ad accogliere le grandi navi portacontainer”. Sport: giovedì sera al Porto Antico i Trial Games. A Genova è Ocean Mania: i film dell’Ocean Film Festival arrivano sul grande schermo. Falteri (Federlogistica) : "Porto sempre aperto: la sfida di Genova, grazie al digitale". Musica, a Genova arrivano gli Europe: ritorno agli Ottanta il 14 luglio al porto antico. Camion in porto, code agli ingressi: a Genova arriva la sovrattassa fino a 180 euro. Ne parlano su altre fonti

Genova, sequestrati in porto 200mila borse, scarpe e accessori contraffatti dalla Cina - Guardia di Finanza e agenzia delle Dogane di Genova hanno sequestrato, nel porto del capoluogo ligure, oltre 200.000 articoli tra calzature, portafogli, borse e accessori contraffatti, introdotti in c ... (msn.com)

Scarpe, borse, tessuti e portafogli contraffatti: sequestrati 200 mila articoli in porto a Genova - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova e i funzionari dei Reparti Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova 1 e Genova 2 hanno sottoposto a sequestr ... (msn.com)

Borse, scarpe e tessuti falsi: maxi sequestro in porto, 20 indagati - La merce sequestrata, per un totale di oltre 600 tonnellate, qualora immessa sul mercato, avrebbe consentito alle organizzazioni criminali coinvolte di ottenere guadagni superiori ai sei milioni di eu ... (genovatoday.it)