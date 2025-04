Gelo profondo il nuovo thriller di Andrea Segrè tra scienza e clima

Gelo profondo. La nuova era glaciale non è solo un thriller romanzo di anticipazione realistica”. Il professor Andrea Sergé descrive così il secondo romanzo che vede protagonista il ricercatore Giorgio Pani, pubblicato da Edizioni Minerva, che presenterà mercoledì 9 aprile alle 18.00 alla. Bolognatoday.it - "Gelo profondo", il nuovo thriller di Andrea Segrè tra scienza e clima Leggi su Bolognatoday.it . La nuova era glaciale non è solo unromanzo di anticipazione realistica”. Il professorSergé descrive così il secondo romanzo che vede protagonista il ricercatore Giorgio Pani, pubblicato da Edizioni Minerva, che presenterà mercoledì 9 aprile alle 18.00 alla.

"Gelo profondo", il nuovo thriller di Andrea Segrè tra scienza e clima: il ricercatore diventa eroe. Domenica 23 marzo: esce "Gelo Profondo" il climate thriller di Andrea Segrè. "Gelo profondo", l’incubo di una nuova era glaciale. Segrè: «Una nuova era glaciale? Non è fantascienza». Nasce Weebora: la prima piattaforma digitale globale dedicata al turismo del padel. Esce ‘Gelo profondo’, climate thriller di Andrea Segrè. Ne parlano su altre fonti

"Gelo profondo. La nuova era glaciale": la presentazione a Milano del nuovo romanzo di Andrea Segrè - Il thriller distopico, sospeso tra realtà e fantasia, verrà presentato dall'autore in libreria Hoepli il 19 marzo "Gelo profondo. La nuova era glaciale": la presentazione a Milano del nuovo romanzo di ... (msn.com)

Esce 'Gelo profondo', climate thriller di Andrea Segrè - (Adnkronos) - Esce in libreria il 19 marzo per Minerva 'Gelo profondo', il nuovo romanzo del saggista ... Segrè si cimenta in un 'climate thriller', strettamente focalizzato su un tema che ... (msn.com)

Esce ‘Gelo profondo’, climate thriller di Andrea Segrè - Esce in libreria il 19 marzo per Minerva 'Gelo profondo', il nuovo romanzo del saggista e divulgatore scientifico Andrea Segrè, noto per le ricerche portate avanti sul tema dello spreco alimentare e ... (sulpanaro.net)