Gea guadagna un altro anno

Leggi su Justcalcio.com Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola:David de Gea tiene cuerda para rato. A sus 34 años, el guardameta español sigue acumulando actuaciones de mucho nivel en la Fiorentina. Dicen que la edad no perdona, pero para el portero de Madrid parece no afectar el paso de los años. Esta temporada, De Gea ha disputado un total de 28 partidos en la Serie A. Con más de 80 paradas, el portero madrileño acumula 10 porterías a cero y es, sin duda, uno de los mejores guardametas del campeonato italiano.Haciendo gala de unos reflejos impresionantes, ha recuperado su mejor versión y tiene la confianza por las nubes. No hay partido sin parada milagrosa de De Gea, y la Fiorentina es bien consciente del seguro de vida que tienen bajo palos.

De Gea, fumata bianca per il rinnovo con la Fiorentina. I dettagli tra anni e adeguamento dello stipendio - Infatti verrà rinnovato il contratto a De Gea per un altro anno con adeguamento dell’ingaggio: 2,4 milioni di euro per trascinare la Fiorentina in posizioni sempre più ambiziose e prestigiose. (calcionews24.com)

