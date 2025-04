Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, ora o mai più”

: “, ora o mai più”">Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla, il destino dele di Antonio Conte passa ancora una volta da Bologna. Chi avrebbe potuto immaginarlo ad agosto che il match di ritorno al Dall’Ara potesse trasformarsi in un bivio fondamentale nella corsa allo scudetto? Eppure, eccoci qui: alla notte della verità, a un nuovo esame di maturità per unrinato.Il cammino azzurro sotto la guida di Conte è ripartito proprio dal Bologna, nel giorno dell’esordio al Maradona dopo il tracollo contro il Verona. Da lì, con il lavoro quotidiano e la rinascita costruita su uomini chiave come Kvaratskhelia, Di Lorenzo e l’arrivo di Neres, ilha ritrovato fiducia e ambizioni. Ora, come sottolinea D’Angelo, l’occasione è ghiotta: dopo il pari dell’Inter a Parma, una vittoria porterebbe gli azzurri a -1 dai nerazzurri, riaccendendo la corsa scudetto.