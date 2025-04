Gaza strage di paramedici a Rafah | Mezzaluna Rossa chiede apertura indagine internazionale

Sia Hamas che l'Idf starebbero portando avanti delle indagini per comprendere le eventuali responsabilità. I militari dello Stato ebraico hanno sostenuto che i veicoli di soccorso non fossero riconoscibili perché senza luci. Un video consegnato al New York Times, invece, smentirebbe questa versione mostrando le ambulanze a sirene spiegate che avanzano verso i feriti

