Lapresse.it - Gaza, raid israeliano su tenda giornalisti a Khan Younis: due morti

Leggi su Lapresse.it

Almeno due persone sono state uccise e altre sei sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereoche ha colpito unanella Striscia di. Lasi trovava fuori dall’ospedale Nasser nella città meridionale ed è stata usata come base da diversi. Intanto il primo ministro Benjamin Netanyahu è arrivato a Washington domenica sera in vista di una serie di incontri organizzati con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e alti funzionari statunitensi nei due giorni successivi. Gli incontri si concentreranno principalmente sulla guerra ae sugli ostaggi, di cui 59 sono ancora prigionieri, nonché sulla nuova politica tariffaria di Trump. Netanyahu ha incontrato il Segretario al Commercio, Howard Lutnick e il Rappresentante per il Commercio Jamieson Greer.