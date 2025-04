Gaza Israele spara su una tenda per giornalisti | Un morto feriti altri 7 due sono gravi Netanyahu vola da Trump

Due persone, incluso una giornalista, sono state uccise la notte scorsa in un attacco israeliano che ha colpito una tenda per giornalisti e una casa vicino all'ospedale Nasser a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce la Difesa civile palestinese, affiliata al ministero degli Interni della Striscia di Gaza. Nell'attacco sono rimasti feriti almeno altri sette giornalisti, due dei quali sono in condizioni critiche. "Mia figlia è innocente. Non era coinvolta, amava il giornalismo e lo adorava", ha detto sua madre, Amal Kaskeen, riferisce Afp.L'esercito israeliano domenica sera ha ordinato ai palestinesi di evacuare diversi quartieri di Deir al-Balah, nella parte centrale dell'enclave, poco dopo che circa 10 razzi sono stati sparati da Gaza, il più grande sbarramento dal territorio da quando Israele ha ripreso la guerra.

