Gaza, Hamas "Israele ha ucciso 490 bambini negli ultimi 20 giorni"

(ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno490palestinesi nella Striscia di20. Lo affermano le autorità della Striscia di, sotto il controllo del gruppo islamista palestinese, in una nota.Il governo didefinisce l’offensiva israeliana lanciata il 18 marzo come “uno dei crimini più orribili contro l’umanità nei tempi moderni” e accusadi “continuare a compiere brutali massacri contro civili indifesi a, con icome obiettivo primario degli attacchi aerei”.Il ministero della Salute diha annunciato che nelle ultime 24 ore sono state uccise 56 persone a, mentre i feriti sono 137. Dal 18 marzo, sono state uccise 1.391 persone e 3.434 ferite, secondo i dati diffusi da. In totale, dal 7 ottobre 2023, asono stati uccisi in 50.