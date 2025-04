Gaza dov’eravamo rimasti? Trump sente Macron e Al Sisi poi accoglie Netanyahu alla Casa Bianca – Il video

Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca, ed è ora a colloquio col presidente americano Donald Trump. Netanyahu è arrivato a Washington direttamente da Budapest, dove Viktor Orbán lo ha accolto con tutti gli onori, sfidando apertamente il mandato di arresto per crimini di guerra spiccato nei mesi scorsi dalla Corte penale internazionale, da cui l’Ungheria ha annunciato di voler ora uscire. È stato lo stesso Trump ad accelerare i tempi della visita, con una telefonata a “Bibi” mentre era a Budapest. Un alto funzionario israeliano, in viaggio con lo staff del premier, ha riferito ai giornalisti che la delegazione non aveva idea perché il bilaterale fosse «così urgente e importante». Numerosi i temi sul tavolo del bilaterale: i dazi Usa (per Israele sono previsti alk 17%), le relazioni incendiarie dello Stato ebraico con Turchia e Iran, e ovviamente il destino della guerra di Gaza e il ritorno degli ostaggi. Leggi su Open.online Il premier israeliano Benjaminè arrivato, ed è ora a colloquio col presidente americano Donaldè arrivato a Washington direttamente da Budapest, dove Viktor Orbán lo ha accolto con tutti gli onori, sfidando apertamente il mandato di arresto per crimini di guerra spiccato nei mesi scorsi dCorte penale internazionale, da cui l’Ungheria ha annunciato di voler ora uscire. È stato lo stessoad accelerare i tempi della visita, con una telefonata a “Bibi” mentre era a Budapest. Un alto funzionario israeliano, in viaggio con lo staff del premier, ha riferito ai giornalisti che la delegazione non aveva idea perché il bilaterale fosse «così urgente e importante». Numerosi i temi sul tavolo del bilaterale: i dazi Usa (per Israele sono previsti alk 17%), le relazioni incendiarie dello Stato ebraico con Turchia e Iran, e ovviamente il destino della guerra die il ritorno degli ostaggi.

