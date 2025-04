Ilfattoquotidiano.it - Gasp, fine di un’era? La storia con l’Atalanta merita un epilogo diverso

Niente è per sempre, almeno nel calcio. Nemmeno le cose più belle, comedierini: la prima volta in Champions League, la prima finale di Coppa Italia, il primo titolo europeo. E poi record di gol, di vittorie, di piazzamenti, di tutto. Unaindimenticabile. Forse stavolta siamo arrivati davvero ai titoli di coda.C’erano già stati dei momenti in cui sembravano ad un passo dal separarsi. Come nel 2021, quando a seguito della rottura clamorosa col Papu Gomez, la proprietà si ritrovò a scegliere fra tecnico e capitano, e puntò ancora una volta sul primo (mai decisione si rivelò più azzeccata, visto ciò che è venuto dopo). Oppure proprio l’anno scorso, dopo il trionfo in Europa League, e allora fuerini a risposarenonostante le sirene di Napoli. Stavolta è