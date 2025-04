Spazionapoli.it - Garnacho, Kulusevski e Chiesa: l’agente è sicuro, tutto sulle suggestioni di mercato del Napoli

Occhi ben puntati sulla sfida di questa sera contro il Bologna, ma in casasi pensa anche il futuro: grande attesa per il prossimodi gennaio.La missione delè ben chiara: portarsi a casa i tre punti da una trasferta molto insidiosa come quella di Bologna per mettere pressione sull’Inter. In caso di vittoria, infatti, gli azzurri andrebbero a solo un punto di distacco dal primo posto, occupato per l’appunto dalla squadra allenata da Simone Inzaghi. Per questo motivo, anche i tifosi sono pronti a sostenere fino all’ultimo filo di voce i propri beniamini allo stadio Dall’Ara (clicca qui per le ultime novità a tal riguardo), consapevoli che tra le mani si ha un’occasione d’oro.In questi giorni, però, ci sono state anche diverse voci legate al futuro, con il calcioche ha tenuto banco tra i tifosi.