Gariti salva il Prato | decisivo contro la Zenith ma Azizi spreca il rigore

7: Nel primo tempo èsul destro di Kouassi e attento in occasione della punizione di Cecchi. Nella ripresa si esalta ancora su Falteri. Se ilnon va sotto nel punteggio, il merito è sicuramente suo. Videtta 5,5: In difficoltà in più di una circostanza. Più tranquilla la situazione nel secondo tempo. Conson 6,5: Torna dal primo minuto per sostituire lo squalificato Galliani ed è il più convincente del pacchetto arretrato. Diana 5,5: Falteri è un osso duro e il numero 23 ha il suo bel da fare, vedendo ad esempio i sorci verdi in avvio di secondo tempo, quando viene saltato secco. Per sua fortunaci mette una pezza. Limberti 5,5: Altra prova in chiaroscuro per il 20 biancazzurro. (Dal 18’ st. Scarafoni 5,5: impatto praticamente nullo). Remedi 6,5: Il capitano si riprende il proprio posto da titolare e risponde presente.