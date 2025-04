Gaia vittima del pestaggio dall' ex marito a Pozzuoli | Sono una sopravvissuta

Gaia, la ragazza di 25 anni picchiata brutalmente sabato dal suo ex a Pozzuoli, che ha anche tentato di ucciderla. Il suo corpo è tempestato di lesioni ed ha il naso rotto. E la paura che possa succedere di nuovo è assillante. I due si erano separati lo scorso gennaio proprio a causa delle violenze perpetrate tra le mura domestiche ma lui evidentemente non ha accettato la fine della relazione e il fatto che lei fosse andata a vivere altrove con il figlioletto. Cosi la notte tra sabato e domenica è scattata la vendetta. "Sono una sopravvissuta", ha raccontato la ragazza al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che l'ha incontrata il giorno stesso dell'aggressione assieme all'assessora al Comune di Pozzuoli, Titti Zazzaro.La brutale aggressioneCome ha riferito la stessa vittima a Borrelli, lei si trovava in macchina quando è arrivato il suo ex compagno che, "con l'aiuto di due complici", l'ha trascinata fuori dall'abitacolo.

