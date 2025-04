Gaia massacrata di botte dall’ex fidanzato a Pozzuoli | ‘Sono una sopravvissuta’

Gaia. Ed è viva per miracolo. Ha 25 anni, di Bacoli. Una giovanissima madre. Ed è stata massacrata di botte dal suo ex fidanzato”. Così Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, in un post su Facebook. È viva per miracolo la ragazza picchiata brutalmente dal proprio ex che ha anche tentato di ucciderla a Pozzuoli. Il suo corpo è tempestato di lesioni ed ha il naso rotto.”Sono una sopravvissuta” – ha raccontato al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che l’ha incontrata il giorno stesso dell’aggressione assieme all’assessore al Comune di Pozzuoli Titti Zazzaro. La madre 25enne ha raccontato di essere stata aggredita dall’ex e due complici I due si sono separati lo scorso gennaio proprio a causa delle violenze perpetrate tra le mura domestiche ma lui evidentemente non ha accettato la fine della relazione ed il fatto che lei fosse andata a vivere altrove con il figlioletto. Notizieaudaci.it - Gaia massacrata di botte dall’ex fidanzato a Pozzuoli: ‘Sono una sopravvissuta’ Leggi su Notizieaudaci.it “Lei è. Ed è viva per miracolo. Ha 25 anni, di Bacoli. Una giovanissima madre. Ed è statadidal suo ex”. Così Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, in un post su Facebook. È viva per miracolo la ragazza picchiata brutalmente dal proprio ex che ha anche tentato di ucciderla a. Il suo corpo è tempestato di lesioni ed ha il naso rotto.”Sono una sopravvissuta” – ha raccontato al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che l’ha incontrata il giorno stesso dell’aggressione assieme all’assessore al Comune diTitti Zazzaro. La madre 25enne ha raccontato di essere stata aggreditae due complici I due si sono separati lo scorso gennaio proprio a causa delle violenze perpetrate tra le mura domestiche ma lui evidentemente non ha accettato la fine della relazione ed il fatto che lei fosse andata a vivere altrove con il figlioletto.

