Gaia brutalmente picchiata dal suo ex a Pozzuoli | Sono una sopravvissuta

Sono sopravvissuta a un femminicidio”. Questa la terribile testimonianza di Gaia, la ragazza 25enne brutalmente picchiata a Pozzuoli dal suo ex, un 36enne padre di suo figlio, che dopo averla inseguita le ha teso un agguato insieme a due complici. La donna, col volto tumefatto e diversi lividi sul corpo, ha raccontato quei drammatici momenti al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che l’ha incontrata assieme all’assessora al Comune di Pozzuoli, Titti Zazzaro.Il racconto di Gaia: “Ha provato a buttarmi dal Belvedere”Nel video diffuso sul proprio canale Facebook dal deputato, Gaia spiega che, dopo la brutale aggressione, l’uomo ha anche provato a buttarla dal Belvedere. Fortunatamente è riuscita ad opporre resistenza e, dopo essere stata gettata di peso in auto, ha trovato il cellulare dell’uomo e ha chiamato aiuto. Lapresse.it - Gaia, brutalmente picchiata dal suo ex a Pozzuoli: “Sono una sopravvissuta” Leggi su Lapresse.it “Credevo di non uscirne viva.a un femminicidio”. Questa la terribile testimonianza di, la ragazza 25ennedal suo ex, un 36enne padre di suo figlio, che dopo averla inseguita le ha teso un agguato insieme a due complici. La donna, col volto tumefatto e diversi lividi sul corpo, ha raccontato quei drammatici momenti al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che l’ha incontrata assieme all’assessora al Comune di, Titti Zazzaro.Il racconto di: “Ha provato a buttarmi dal Belvedere”Nel video diffuso sul proprio canale Facebook dal deputato,spiega che, dopo la brutale aggressione, l’uomo ha anche provato a buttarla dal Belvedere. Fortunatamente è riuscita ad opporre resistenza e, dopo essere stata gettata di peso in auto, ha trovato il cellulare dell’uomo e ha chiamato aiuto.

