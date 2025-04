Ilfattoquotidiano.it - Gabriella Carlucci: “Nel 2001 entrai alla Camera. Ero di destra e portavo i tacchi alti, mi dicevano che ero scema. Non andrò mai a Ballando con le stelle”

, ex deputata di Forza Italia e ora imprenditrice nel mondo del cinema, ripercorre la sua vita personale e professionale in una intervista a Il Corriere della Sera. Forse non tutti sanno che l’ex presentatrice ha due lauree alle spalle: “Colpa di Milly che prendeva tutti 10. Per non sfigurare mi impegnavo al massimo”.Le sorellesono tre Anna,e Milly, tutte e tre impegnate in televisione. Diventate ancora più popolari grazie ad una irresistibile imitazione del trio Lopez-Marchesini-Solenghi durante il Festival di Sanremo 1989. Laricorda: “Divertente ma giurammo: mai piu? in tv tutte insieme”. E così è stato. Andrà mai come ospite o come concorrente a “Bndo con le”? “No troppo scontato”.Famosa l’edizione di “Buona Domenica” condotta con Gerry Scotti in cui “super Gabri” si cimentava con prove estreme sportive di coraggio.