Gabriella Carlucci e i pregiudizi subiti | “Ero di destra e portavo i tacchi alti mi dicevano che ero scema”

Gabriella Carlucci si racconta, dalla vita privata all'esperienza politica. E precisa: "Partecipare a Ballando con le stelle? Mai, sarebbe troppo scontato". Leggi su Fanpage.it si racconta, dalla vita privata all'esperienza politica. E precisa: "Partecipare a Ballando con le stelle? Mai, sarebbe troppo scontato".

Gabriella Carlucci e i pregiudizi subiti: "Ero di destra e portavo i tacchi alti, mi dicevano che ero scema". Ne parlano su altre fonti

Gabriella Carlucci e i pregiudizi subiti: “Ero di destra e portavo i tacchi alti, mi dicevano che ero scema” - Gabriella Carlucci si è raccontata in una lunga intervista, dalle tante esperienze televisive alla politica, passando per l'amore. Oggi ha 66 anni ed è un'imprenditrice in ambito cinematografico. Nel ... (fanpage.it)

Gabriella Carlucci, da Sanremo al Parlamento e il ruolo di sindaco. L'addio alla tv: «Con Milly abbiamo deciso di non lavorare più insieme». Cosa fa oggi - Gabriella Carlucci è nata ad Alghero il 28 febbraio 1959, oggi compie 66 anni. Gabriella Carlucci è una conduttrice televisiva ed è stata una politica. Figlia di un generale dell'Esercito ... (msn.com)