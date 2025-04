Davidemaggio.it - Gabriel Garko e Anna Safroncik in una nuova serie Mediaset

Se Potessi dirti Addio. ma non posso! La coppia formata da, che lo scorso anno è stata protagonista delladi Canale 5 così intitolata, è ben lungi dal finire nel dimenticatoio, dal momento che è pronta a riformarsi su quegli stessi lidi.Come anticipato da Davide Maggio, i due attori saranno a breve sul set per iniziare le riprese di un nuovo progetto, alla cui regia ci sarà ancora una volta Simona Izzo che, proprio in virtù di questo impegno, non sarà opinionista a The Couple.Una riconferma che ha il sapore della riscoperta.sono stati infatti per anni volti di punta della serialità, lui a partire da L’Onore e il Rispetto e poi con i tanti altri titoli che lo hanno visto protagonista, lei con le quattro stagioni de Le Tre Rose di Eva.