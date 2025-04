Spazionapoli.it - Futuro Conte, Zazzaroni lancia la bomba: “I dirigenti lo chiamano ma lui…”

Ivanha parlato deldi Antonio, svelando un retroscena inedito sull’allenatore del Napoli: le dichiarazioni in diretta Il destino di Antonioè ancora incerto, con i rumors di un clamoroso addio dal Napoli che si susseguono da settimane. Il tecnico leccese non ha mai smentito le voci e non ha confermato al 100% la sua permanenza in azzurro anche per la prossima stagione. Le parole dell’allenatore partenopeo hanno alimentato i dubbi sul suo, nonostante altri 2 anni di contratto con il club.A parlare ancor più nel dettaglio della situazione legata ad Antonio, è stato il direttore Ivannel corso dell’ultima puntata di Pressing. Durante la diretta sono arrivate dichiarazioni importanti, rivelazioni inedite che hanno chiarito ulteriormente i possibili scenari e le vicende attuali della panchina azzurra.