Abruzzo24ore.tv - Furti durante la fiaccolata: ladri svaligiano negozio e case a L'Aquila

L'la notte in cui si celebrava laa L'per commemorare le vittime del terremoto del 2009, ihanno approfittato del momento di commemorazione per mettere a segno numerosi colpi. IlPlaywell, specializzato in abbigliamento sportivo, è stato svaligiato. I malviventi hanno portato via merce, un computer e soldi dal fondo cassa, lasciando un segno indelebile in una notte che avrebbe dovuto essere dedicata al ricordo e alla solidarietà. Ma inon si sono limitati al. A Monticchio, tra venerdì e sabato, ihanno preso di mira diverse abitazioni. Tra gli oggetti rubati, un'auto e numerosi attrezzi agricoli. La situazione è ancor più preoccupante in un caso in cui i malviventi sono entrati in una casa con i proprietari presenti. Un cittadino ha raccontato l’esperienza shockante: «Hanno rotto una finestra al primo piano, hanno rovistato in casa, ma non trovando nulla di valore hanno persino fatto i loro bisogni nel salotto».