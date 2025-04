Funerali Sara Campanella a Misilmeri l' addio alla giovane vittima di femminicidio FOTO

giovane aveva scritto sui suoi social - si legge ovunque nel Comune in provincia di Palermo dove si celebra il rito funebre Tg24.sky.it - Funerali Sara Campanella, a Misilmeri l'addio alla giovane vittima di femminicidio. FOTO Leggi su Tg24.sky.it La ragazza di 22 anni è morta lo scorso 31 marzo, a causa delle coltellate inferte da Stefano Argentino, reo confesso e come lei studente all'università di Messina. "Mi amo troppo per stare con chiunque" - frase che laaveva scritto sui suoi social - si legge ovunque nel Comune in provincia di Palermo dove si celebra il rito funebre

Lunedì i funerali di Sara. Oggi l’autopsia, poi i genitori riporteranno a casa le spoglie della figlia. Sara Campanella, i funerali: il paese tappezzato dalla frase scritta dalla ragazza. Funerali di Sara Campanella a Misilmeri: l’addio della sua comunità. "L’amore non uccide", il grido dell’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ai funerali di Sara Campanella. Funerale Sara Campanella: lutto cittadino a Messina e nel palermitano, scuole invitate a gesti di silenzio e rispetto. Sara Campanella, la bara bianca al funerale della studentessa uccisa - Video. Ne parlano su altre fonti

Oggi i funerali di Sara Campanella, la piazza di Misilmeri gremita per l’ultimo saluto: “L’amore non uccide” - Si tiene oggi a Misilmeri il funerale di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa a coltellate da compagno di corso Stefano Argentino ora in carcere ... (fanpage.it)

I funerali di Sara Campanella, l'universitaria uccisa a Messina - La salma di Sara Campanella, la giovane studentessa universitaria vittima di femminicidio, è stata portata a spalla dalla chiesa delle Anime Sante, dove si è tenuta la camera ardente, alla chiesa ... (ansa.it)

Sara Campanella, in migliaia ai funerali a Misilmeri. “L’amore non uccide” - Migliaia di persone ai funerali di Sara Campanella, la studentessa uccisa una settimana fa a Messina da un suo compagno di università, Stefano Argentino, reo ... (msn.com)