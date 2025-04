Fumo e fiamme in una legnaia ad Aviano | intervengono i vigili del fuoco

legnaia ad Aviano. Il fatto è avvenuto intorno alle 11 nella località di Marsure. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco supportata dall’autobotte. I pompieri, arrivato sul luogo. Pordenonetoday.it - Fumo e fiamme in una legnaia ad Aviano: intervengono i vigili del fuoco Leggi su Pordenonetoday.it Un incendio è divampato questa mattina in una piccola struttura in legno adibita aad. Il fatto è avvenuto intorno alle 11 nella località di Marsure. Sul posto è intervenuta una squadra deidelsupportata dall’autobotte. I pompieri, arrivato sul luogo.

Fumo e fiamme in una legnaia ad Aviano: intervengono i vigili del fuoco. Prende fuoco la legnaia. Rischia di bruciare anche la casa. S’incendia la legnaia e il padrone di casa resta bloccato dalla cortina di fuoco e fumo: salvato dai vigili del fuoco. Legnaia a fuoco a Bressa di Campoformido. Assistita dai sanitari una persona. Castel di Lama, a fuoco legnaia, tanti danni ma nessun ferito. Legnaia a fuoco a Bressa di Campoformido, due persone intossicate. Ne parlano su altre fonti

Legnaia a fuoco in via Roverat, c'era eternit nella copertura: allertato l'Arpav - PORTOBUFFOLÈ Ha preso fuoco una legnaia in via Roverat, in zona industriale a Portobuffolè. Le fiamme si sono propogate dalla struttura di proprietà privata, con ... (msn.com)

Montefiore, in fiamme un forno a legna ed una legnaia adiacenti ad un’abitazione VIDEO - sono intervenuti poco prima delle 13 in contrada San Giovanni per l’incendio che ha coinvolto un forno a legna ed una legnaia adiacenti ad un’abitazione. Le fiamme hanno coinvolto anche la ... (msn.com)

Legnaia in fiamme mette a rischio un appartamento - dove ha preso fuoco una legnaia adiacente a una casa d'abitazione. All'arrivo dei pompieri le fiamme erano già alte e si stavano propagando al tetto e alle persiane della casa, per cui è stato ... (rainews.it)