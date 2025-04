Fuga a folle velocità e cocaina in auto | lui condannato lei assolta con formula piena

assolta "per non aver commesso il fatto" S. D. I., 29enne originaria del Molise ma residente a Benevento, coinvolta in un procedimento penale nato da un controllo antidroga avvenuto lo scorso 26 gennaio a Montesarchio, località Sferracavallo. La sentenza è arrivata oggi dal giudice monocratico del Tribunale di Benevento, la dottoressa Palmieri, che ha escluso ogni responsabilità della donna, disponendo la sua assoluzione con formula piena. Diversa la posizione di Paolo Nizza, 33enne beneventano (avvocato Luca Russo), che aveva scelto il rito abbreviato: per lui, nel gennaio dello scorso anno, era arrivata una condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi di reclusione. I due, secondo quanto emerso dalle indagini, erano stati trovati in possesso di 133 grammi di cocaina.

