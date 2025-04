Ftse Mib | Terza seduta negativa per le Borse europee a causa dei dazi Usa

Ftse Mib hanno accusato una Terza seduta consecutiva pesantemente negativa in linea con le altre le Borse europee, ancora affossate dai dazi Usa. L'indice Ftse All share ha segnato un ribasso finale del 5%, di poco inferiore a quello dell'Ftse Mib in calo del 5,18%. Ancora molto forti gli scambi, a 8,9 miliardi di euro di controvalore rispetto al record recente di 9,1 miliardi toccato venerdì e i 5,6 miliardi di euro di giovedì, prima giornata 'nera' causata dai dazi statunitensi. In Piazza Affari nel paniere a elevata capitalizzazione il titolo peggiore alla fine è stato quello di A2a in ribasso dell'8,5% a 1,97 euro, seguito da Recordati in calo dell'8,4%. Molto male anche i 'giganti' Eni (-7,7% a quota 12,04 euro) ed Enel, che ha concluso in ribasso del 7,5% a quota 6,8. Quotidiano.net - Ftse Mib: Terza seduta negativa per le Borse europee a causa dei dazi Usa Leggi su Quotidiano.net Tutti i titoli dell'indiceMib hanno accusato unaconsecutiva pesantementein linea con le altre le, ancora affossate daiUsa. L'indiceAll share ha segnato un ribasso finale del 5%, di poco inferiore a quello dell'Mib in calo del 5,18%. Ancora molto forti gli scambi, a 8,9 miliardi di euro di controvalore rispetto al record recente di 9,1 miliardi toccato venerdì e i 5,6 miliardi di euro di giovedì, prima giornata 'nera'ta daistatunitensi. In Piazza Affari nel paniere a elevata capitalizzazione il titolo peggiore alla fine è stato quello di A2a in ribasso dell'8,5% a 1,97 euro, seguito da Recordati in calo dell'8,4%. Molto male anche i 'giganti' Eni (-7,7% a quota 12,04 euro) ed Enel, che ha concluso in ribasso del 7,5% a quota 6,8.

Dazi di Trump, stress dei mercati finanziari | Borse europee in profondo rosso.Crollo del mercato asiatico. Borse oggi: altro tonfo di Piazza Affari (-5%). I mercati europei bruciano altri 683 miliardi. Live: atteso l’annuncio dei controdazi Ue. Borse oggi, Milano -5%. L'Europa brucia 683 miliardi. Trump minaccia Pechino con il 50% di dazi in più. Caos s. Piazza Affari, chiusura negativa per gli indici. Borsa di Milano in rialzo, mai così in alto da 13 anni. Borse, Europa scivola su lusso e tech. A Milano (-0,5%) si salvano Tim e Saipem. Ne parlano su altre fonti

Ftse Mib: Terza seduta negativa per le Borse europee a causa dei dazi Usa - L'indice Ftse Mib chiude in calo del 5,18% con forti vendite su A2a, Recordati, Eni ed Enel, influenzato dai dazi Usa. (msn.com)

Borsa: Milano cade ancora, l'Ftse Mib chiude a -5,18% - Terza seduta consecutiva pesantemente negativa per le Borse europee, ancora affossate dai dazi Usa, e con loro Milano: in Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso del 5,18% a 32.853 punt ... (ansa.it)

Ftse Mib future: spunti operativi in diretta per giovedì 3 aprile - Quella di mercoledì 2 aprile è stata una giornata negativa sul mercato azionario italiano con l’indice Ftse Mib che, dopo il veloce recupero di martedì, ha subito una nuova correzione ed è sceso verso ... (informazione.it)