Quotidiano.net - Ftse Mib: Terza Seduta Negativa per Borse Europee a Causa dei Dazi Usa

Tutti i titoli dell'indiceMib hanno accusato unaconsecutiva pesantementein linea con le altre le, ancora affossate daiUsa. L'indiceAll share ha segnato un ribasso finale del 5%, di poco inferiore a quello dell'Mib in calo del 5,18%. Ancora molto forti gli scambi, a 8,9 miliardi di euro di controvalore rispetto al record recente di 9,1 miliardi toccato venerdì e i 5,6 miliardi di euro di giovedì, prima giornata 'nera'ta daistatunitensi. In Piazza Affari nel paniere a elevata capitalizzazione il titolo peggiore alla fine è stato quello di A2a in ribasso dell'8,5% a 1,97 euro, seguito da Recordati in calo dell'8,4%. Molto male anche i 'giganti' Eni (-7,7% a quota 12,04 euro) ed Enel, che ha concluso in ribasso del 7,5% a quota 6,8.