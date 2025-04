Frontale tra due minori in motocross incidente sulla provinciale | uno dei ragazzini in Rianimazione

incidente stradale avvenuto il 2 aprile scorso (la notizia si è appresa soltanto da poche ore) nella strada di collegamento tra i villaggi Larderia superiore e Larderia inferiore. Due i minori rimasti seriamente feriti, un quindicenne sarebbe uscito da. Messinatoday.it - Frontale tra due minori in motocross, incidente sulla provinciale: uno dei ragazzini in Rianimazione Leggi su Messinatoday.it Poteva avere conseguenze ben peggiori l'stradale avvenuto il 2 aprile scorso (la notizia si è appresa soltanto da poche ore) nella strada di collegamento tra i villaggi Larderia superiore e Larderia inferiore. Due irimasti seriamente feriti, un quindicenne sarebbe uscito da.

Frontale tra due minori in motocross, incidente sulla provinciale: uno dei ragazzini in Rianimazione. Frontale fra due auto in città: coinvolti anche due minorenni. Terribile schianto sulla Valsugana, sette feriti: grave un bambino. Sabbio Chiese, scontro frontale tra moto: ferito un quindicenne. Incidente auto-moto a Sant’Olcese, due morti. Incidente moto-bus: otto feriti, uno in codice rosso. Ne parlano su altre fonti

Incidente in moto in Sardegna, due morti: Gianluca aveva 66 anni, Riccardo 47. Ferita la figlia 14enne, è grave - Due persone sono morte in uno scontro frontale fra due moto che si è verificato nel nord Sardegna, sulla strada provinciale 105, la litoranea che collega Alghero con Bosa, pochi chilometri dopo ... (msn.com)

Scontro frontale tra due moto, un centauro in fin di vita - Burcei Due centauri quarantaduenni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato, all’altezza del km 41 della vecchia statale 125, Orientale Sarda, ne ... (lanuovasardegna.it)

Sinnai, frontale tra moto da enduro durante la corsa: due feriti gravi - Una manovra sbagliata e l’impatto frontale, violentissimo, con due motociclisti che sono rimasti a terra. L’incidente è avvenuto questa mattina nella zona della cava di Sinnai tra due moto da ... (msn.com)