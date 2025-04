Frode fiscale passando da Regno Unito Panama e Cuba | nei guai due imprenditori di Torino

Torino hanno concluso un’indagine che ha riguardato sette società e otto persone che sarebbero coinvolte in un articolato meccanismo di Frode fiscale che ha consentito di nascondere al fisco. Torinotoday.it - Frode fiscale passando da Regno Unito, Panama e Cuba: nei guai due imprenditori di Torino Leggi su Torinotoday.it A inizio aprile 2025 i militari del secondo nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza dihanno concluso un’indagine che ha riguardato sette società e otto persone che sarebbero coinvolte in un articolato meccanismo diche ha consentito di nascondere al fisco.

