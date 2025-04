Frode fiscale da 9 milioni, otto indagati a Torino.

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – La Guardia di finanza diha concluso un’indagine, convenzionalmente denominata “Cuba Libre”, che ha riguardato 7 società e 8 persone coinvolte. Le indagini si riferiscono a un articolato meccanismo diche ha consentito di occultare al Fisco circa 6di euro, ottenendo un illecito risparmio d’imposta per circa 1,5di euro e accumulando capitali in Paesi esteri a fiscalità privilegiata.L’indagini dopo alcuni approfondimenti aventi a oggetto due imprenditori torinesi che, attraverso due società di diritto inglese costituite con l’unico scopo di emettere fatture per operazioni economiche inesistenti nei confronti di contribuenti italiani, erano riusciti a occultare redditi prodotti in Italia.Sono state inoltre contestate ulteriori violazioni fiscali in capo ad altre tre persone fisiche e altrettante società risultati collegati alla, per un importo complessivo di oltre 3di euro.